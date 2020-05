Fleurus : l'incendie criminel de véhicules permet de découvrir une personne décédée

Les pompiers ont été requis dans la soirée de dimanche, peu après 22h00, à la chaussée de Charleroi à Fleurus pour deux véhicules en feu. Alors que les hommes du feu faisaient le tour des maisons à proximité de l’incendie pour prévenir le voisinage, ces derniers ont remarqué que la vitre de la porte d’entrée d’une habitation était cassée. Ils ont tenté de prévenir le propriétaire des lieux sans avoir de réponse. Ils ont donc investi les lieux et découvert le corps sans vie d’un homme né en 1959 à l’étage sur son lit. Selon les premiers éléments, l’origine du décès serait naturelle car le corps ne présente pas de traces de coups. Il n’y a pas de traces d’une intervention d’une tierce personne.



Par contre, la thèse criminelle pour l’incendie des deux véhicules est privilégiée mais les policiers de la zone Brunau précisent qu’il n’y a aucun lien entre l’incendie et le décès de la victime.



Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Un médecin légiste a été désigné pour déterminer les causes exactes du décès de la personne retrouvée chez elle.