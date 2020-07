Fleurus : bientôt un restaurant gastronomique pour la section hôtellerie de l'Institut Notre-Dame

L’institut Notre-Dame de Fleurus est en train de rénover, de fond en comble, sa section hôtellerie. On y installe de nouvelles cuisines, de nouveaux frigos et du nouveau matériel. L’investissement est d’un million d’euros et il a pour but, notamment, de se mettre en conformité avec les exigences sanitaires de l’AFSCA, l’Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Mais il correspond aussi à la volonté de se lancer dans l’aventure d’un restaurant gastronomique où les plats seront confectionnés et servis par les élèves.



Daniel Mathy est l’un des responsables de la section et il explique la démarche : "C’est une école qui a quand même plus de 150 ans. Donc, il faut se rendre compte que les bâtiments sont un peu d’origine. On a voulu garder ce cachet et, même si on a des cuisines hypermodernes, on a voulu quand même garder une certaine ambiance dans nos salles de restaurant. Il faut s’imaginer cette salle avec ses tables nappées en blanc, les garçons en costumes, en smoking, en belle tenue. On va faire un service à la carte c’est-à-dire que quand les clients viendront manger, ils auront le choix entre plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts. Comme au restaurant traditionnel puisque notre objectif c’est d’être un restaurant à la carte pour l’extérieur. On pourra imaginer faire des plats de brasserie pourquoi pas mais il y aura aussi des plats de luxe avec des produits tels que du homard, de la langoustine, des Saint-Jacques ou quoi que ce soit puisque ça fait partie de l’apprentissage et du programme des élèves. Au niveau du prix des plats proposés, on travaille sur des prix coûtants. C’est-à-dire qu’on est une école et, donc, il n’est pas question que l’on fasse une concurrence déloyale au secteur. Il n’est pas question que l’on fasse des petits menus à cinq ou dix euros. Evidemment, on est une école, donc l’argent gagné au sein de l’école doit être réutilisé, c’est une asbl. Donc on va en profiter pour racheter des casseroles, des fouets, des spatules et remettre le matériel à neuf de temps en temps."



Si tout se passe comme prévu, le restaurant ouvrira ses portes en janvier 2021.