Flashés à 164 km/h au lieu de 70 à Mons

"Arrêtez de prendre des risques avec la vitesse", c'est le message de la police Mons-Quévy. Elle lance un appel à la prudence aux automobilistes après avoir flashé plus de 1.125 voitures Chaussée Roi Baudoin à Mons. Des automobilistes flashés avec le Lidar, lequel a surpris plusieurs conducteurs roulant jusqu'à 160 km/h au lieu de... 70 km/h.

Les personnes en excès de vitesse le sont surtout la nuit, mais des conducteurs ont été surpris à 125 km/h en pleine journée.

La police rappelle qu'un automobiliste qui roule au-dessus se 40 km/h de plus que la vitesse autorisée s'expose à un retrait de permis et à une amende allant jusque 4.000 euros. Cette information est développée dans les quotidiens La Province et la Dernière Heure.