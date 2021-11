Flambée des prix des engrais azotés : se nourrir va-t-il coûter plus cher ?

"Lorsque j’ai entendu que Poutine donnait l’ordre d’envoyer plus de gaz en Europe, je me suis dit que les prix des engrais allaient baisser, raconte le grossiste. Mais les vendeurs m’ont dit que non, que ça continuerait d’augmenter. Je suis incapable de vous dire quand cela va s’arrêter, mais ça ne peut plus continuer", désespère-t-il.

Les engrais organiques comme solution ?

Une alternative aux engrais chimiques existe-t-elle ? Eh bien oui. Ce sont les engrais organiques, fabriqués de façon complètement naturelle et déjà utilisés en agriculture biologique. "On utilise soit le compost des déchets verts, soit le fumier des poules et des bovins", détaille Marc Fichers, secrétaire général et porte-parole de l’association Nature & Progrès. Ce fumier à base d’herbe et de fientes animales est lui aussi chargé en azote.

Néanmoins, ces engrais organiques sont "à utiliser avec parcimonie", s’empresse de préciser Marc Fichers. Ce n’est pas parce qu’ils sont naturels qu’ils sont forcément bons pour la nature : "Un engrais organique se dissout facilement dans l’eau, explique-t-il. On s’expose donc à la pollution de certaines nappes phréatiques à terme, car cela finit par se retrouver dans nos eaux souterraines", met-il en garde. Mieux vaut donc ne pas en abuser.

S’ils sont plus respectueux de l’environnement lorsqu'ils sont utilisés de façon responsable, les engrais organiques ont tout de même un inconvénient. Outre un temps de réaction plus lent que pour leurs homologues chimiques, leur disponibilité pose également problème : "On ne dépend pas de l’augmentation des prix des énergies, mais bien de ce que l’on sait obtenir de la nature", confirme Marc Fichers. En d’autres termes, ce mélange de fumier et de déchets végétaux doit se fabriquer. Il ne suffit pas de l’acheter dans un magasin, contrairement aux engrais azotés chimiques.

Vers une augmentation du prix du contenu de notre assiette ?

Quand bien même l’ensemble des agriculteurs passeraient aux engrais organiques, cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Faut-il, dès lors, s’inquiéter d’une flambée des prix de notre alimentation ? Marc Fichers comprend l’inquiétude du grossiste Eric Ghisbain, mais se veut rassurant : "On verra au printemps", avance-t-il. Selon lui, le prix du gaz pourrait très bien redescendre d’ici là.