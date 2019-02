FixMyStreet Wallonie : l'application gratuite pour signaler les incivilités

Des poubelles qui jonchent le trottoir, un égouttage bouché, un arbre dans un sentier… Autant de problèmes que pourront régler les services communaux plus facilement grâce à une application internet et mobile. L’ASBL Be WaPP et le ministre wallon de l’environnement Carlo Di Antonio lancent « FixMyStreet Wallonie ». Leurs objectifs sont que des incivilités en matière de propreté publique soient signalées et gérées de manière optimale.

« Si une commune décide d’utiliser cet outil, ses citoyens pourront s’en servir librement », explique Valérie Cartiaux, responsable communication de Be WaPP. « Lorsque quelqu’un remarque une incivilité du domaine de la propreté publique, il le signale sur l’application. L’information est alors renvoyée au gestionnaire communal qui va répartir les problèmes en fonction de leur nature. »

Même si cette plateforme est gratuite, le développement d’une application coûte une certaine somme d’argent. Les 180.000€ de développement informatique et de support sont entièrement pris en charge par le secteur privé. « Ce financement vient des entreprises qui cotisent chez Fost Plus, donc celles qui mettent des produits emballés sur le marché belge », poursuit Valérie Cartiaux.

L’application fait déjà ses preuves depuis quelques années dans les 19 communes de Bruxelles. Les citoyens des communes wallonnes devraient en bénéficier gratuitement dès l’automne 2019.