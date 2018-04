Finale de The Voice ce soir: 3 hennuyers sur 4 candidats

Deuxième hennuyère en finale de The Voice : c'est Valentine Brognion. Elle a 20 ans. Elle habite Cambron St Vincent. Elle est étudiante à l'UCL. La particularité de Valentine, c'est qu'elle avait été éliminée aux blinds lors de la 4ème saison de The Voice. Cette fois, elle est en finale. Avec Matthew comme coach. Elle vient d'une famille où la musique et le chant sont très présents. Son style? le folk, rock indé.

Jeff Danès - © RTBF

Le seul homme encore en lice : le Tournaisien Jeff Danès. A 36 ans, il est professeur de piano. Le piano, son "atout charme" qu'il maîtrise en professionnel: le chanteur a déjà beaucoup voyagé (il a joué pendant un an dans un piano bar à Tahiti). C'est un habitué de la scène. C'est un candidat qu'on peu sans doute qualifier de plus "professionnel" que les autres, coaché par BJ Scott.

Fans-clubs dans les starting-blocks

Une chose est sûre: tous les candidats ont leur fan-club, des centaines de personnes prêtes à voter ce soir. Certaines communes ont d'ailleurs déjà décidé d'installer des écrans géants pour permettre au public de se rassembler autour de cette finale.

