Fin de la "Give box" à Quaregnon : l'incivisme aura eu raison d'un projet citoyen

Christophe Poivre est déçu. Il a construit à ses propres frais cette give box installée devant la Maison Ouvrière à Quaregnon. C’est lui qui en a eu l’idée en lisant un article sur internet. Et l’idée était belle : quelques étagères sous abri, accessibles à tous. Un endroit où déposer des livres mais pas seulement… La give box, "boîte à dons" en français est destinée à accueillir divers objets encore en bon état. Des jeux, de la vaisselle, un cartable, du matériel… "Cela a un avantage écologique, économique et social" explique avec conviction ce Quaregnonais.

Mais deux ans après avoir lancé le projet, en collaboration avec la Maison ouvrière, il faut se rendre à l’évidence : la give box est devenue un dépotoir. Régulièrement, l’initiateur est venu nettoyer, balayer, emporter des objets cassés, des boîtes vides et même des détritus. "J’ai trouvé un sac entier rempli de déchets ménagers". Fatigué de ramasser les crasses des autres, Christophe jette l’éponge. Il a commencé à démonter la give box. Sa belle idée est enterrée, "à moins que quelqu’un ait envie de reprendre".

La mésaventure de la give box de Quaregnon n’est pas un cas isolé. Ce concept de mini donnerie, né à Berlin, a inspiré des centaines de personnes à travers le monde. Séduites par cette belle proposition de donner une deuxième vie aux objets tout en aidant des personnes dans le besoin. Il existe deux types de give box. Celles qui sont installées à l’intérieur d’un bâtiment (école, bibliothèque, lieu associatif…) avec l’avantage d’une surveillance constante mais la contrainte des heures d’ouverture. Et puis il y a les give boxes extérieures, accessibles en permanence mais exposées aux risques de dégradations et d’actes d’incivisme. Il s’agit souvent d’initiatives citoyennes mais elles émanent parfois de communes. Exemple à Pecq : 4 give boxes extérieures ont été installées et puis retirées suite à des actes de vandalisme.