Files et bouchons en perspective sur l'A54 vers Charleroi ce mardi 6 novembre en matinée

A partir de ce lundi 5 novembre à 20h00, et jusqu’à ce mardi 6 novembre vers 15h00, la circulation sera réduite à une seule voie sur l’autoroute E420/A54 entre Jumet et Lodelinsart en direction de Charleroi. Cette situation est due à des réparations localisées du revêtement.

En conséquence, plusieurs bretelles présentes sur le tronçon en travaux seront également fermées à la circulation en direction de Charleroi. Il s’agit des sorties n°23 "Jumet-Nord" et n°26 "Lodelinsart". L’accès n°25 "Jumet-Est" sera lui aussi fermé.