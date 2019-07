Feux d'artifice privés: respecter les règlements de police pour éviter de gros ennuis

C’est une idée comme une autre pour ceux qui veulent un mariage original par exemple : faire tirer un feu d’artifice en apothéose de la soirée. Il s’agit toutefois d’un plus qui ne peut pas s’improviser. Il faut s’y prendre suffisamment tôt pour l’organiser. Avec un conseil avant tout : faire appel à un professionnel. Mais ils sont fort demandés en période estivale. Quoi qu’il en soit, que vous le réalisiez avec ou sans artificier, il faut obtenir des autorisations.



Et c’est loin d’être une simple formalité car toutes les communes ont des règlements de police qui encadrent ces tirs de feux d’artifice. A Charleroi, le règlement est très clair, comme l’explique David Quinaux, porte-parole de la police locale : "Il faudra s’en remettre au règlement général de police qui dit qu’il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre, de tirer des feux d’artifice".



Une autorisation parfois soumise à des conditions et à une visite préalable des pompiers. L’astuce pour éviter tout souci : faire appel à des artificiers professionnels. David Quinaux poursuit : "Ça c’est vraiment ce que nous pouvons conseiller, c’est de faire appel à un professionnel qui connaît toutes les mesures de sécurité ainsi que toutes les autorisations à demander pour que ça se passe vraiment dans les meilleures conditions".



Mais par cette chaleur, pour David Quinaux, le mieux est surtout de s’abstenir, une question de bon sens : "On n’est jamais à l’abri d’une fusée qui part mal et qui va enflammer un buisson, un bosquet voire des habitations se trouvant à proximité. Donc je pense vraiment que, dans la sécheresse actuelle de la végétation, il est vraiment déconseillé de tirer tout feu d’artifice".



Dernière précision : si un feu d’artifice est tiré sans autorisation, l’amende peut être salée. Sans compter les conséquences financières comme les indemnisations au civil si un incendie ou des dégâts sont provoqués par un tir non autorisé.