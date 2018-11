Fêtes patronales : après Sainte-Barbe, les pompiers leuzois fêtent Barbette

Saint-Eloi, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas, c'est la période des fêtes patronales. Une tradition qui se perd dans certaines entreprises, mais pas chez les pompiers. Ce week-end, ils seront nombreux à fêter Sainte-Barbe, leur sainte patronne.

A Leuze-en-Hainaut, pour prolonger la fête, les pompiers ont même inventé Barbette, une sorte de cortège carnavalesque dans les rues de la Ville qui aura lieu ce lundi. Des festivités pour lesquelles ils mettent les petits plats dans les grands en décorant un char selon la thématique de l’année. La tradition ne date pas d’hier : "On retrouve des traces de Barbette au milieu des années 50, explique Hugues Halluin, secrétaire de l’Amicale des pompiers leuzois. Je pense que c’est une fête localisée au Hainaut occidental et elle a un peu tendance à se perdre. Aujourd’hui, il n’y a plus que les casernes de Leuze et de Tournai qui y participent."

Lors de leur tournée festive, les pompiers passeront par les bars, les commerces et les écoles de l’entité où ils distribueront des bonbons. L’adjudant Michel Marlière en sera à sa 36e Barbette. Il ne raterait ça pour rien au monde. Mais il tient à rassurer : "Il y aura une équipe de garde au cas où il se passe quelque chose."

Et même s’il n’y a pas d’incendie, les pompiers mettront le feu en soirée. Un feu d’artifice sera tiré pour clôturer la journée.