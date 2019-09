Fêtes de Wallonie : La Louvière célèbre ses neuf "quartiers" en musique

Les fêtes de Wallonie de La Louvière se sont ouvertes ce samedi non pas sur l’hymne des wallons mais avec une brabançonne tonitruante, légèrement revisitée par la Fanfare ouvrière des deux Houdeng… Une fanfare tout de même annoncée en wallon et qui est une véritable institution à La Louvière : " Nous venons chaque année ouvrir les fêtes de Wallonie ici " nous raconte Michel Loth, le chef d’orchestre qui dirige cette fanfare depuis toujours. " On commence par la Brabançonne puis on joue des airs de compositeurs orignaires de La Louvière ou de la région du Centre et ensuite on passe aux Beatles par exemple et à des choses plus festives " ajoute-t-il.

Fêtes de Wallonie : La Louvière célèbre ses sept "quartiers" en musique - © Tous droits réservés À La Louvière, les fêtes de wallonie sont aussi l’occasion de remettre en valeur les " quartiers " de la ville, c’est-à-dire les anciennes communes qui forment aujourd’hui l’entité de La Louvière. Ces neuf quartiers sont tous représentés par une " ambassade " au sein d’un " village des embrassades ", sur la place communale, qui est surtout un lieu où on peut déguster les différentes spécialités locales, comme la " Bô dès Bières ", une nouvelle bière artisanale brassée à Maurage que Salvatore Di Martino est venu présenter pour son quartier : " en dehors de faire connaître ou de continuer à faire connaître son quartier, il y a effectivement cette possibilité aux fêtes de Wallonie que ces quartiers soient ensemble dans un même lieu, dans un même village pour profiter d’une culture, d’un patrimoine commun qui est le wallon. On est en région wallonne et les Fêtes de Wallonie ont toujours une grande importance " explique-t-il.

Fêtes de Wallonie : La Louvière célèbre ses sept "quartiers" en musique - © Tous droits réservés Aux abords du Château Gilson, ce sont des activités autour de l’univers du cirque qui sont organisées, de quoi ravir aussi les plus jeunes lors de ces festivités. Mais bien entendu, c’est surtout le grand défilé des géants durant l’après-midi qui a attiré les foules. Le programme des festivités était une fois de plus chargé à La Louvière et les habitants de la région du Centre qui entendent bien vibrer aussi fort que Namur, capitale wallonne, ou Liège : " Chaque année ils mettent le paquet pour bien représenter La Louvière, c’est une ville qui bouge beaucoup donc on ne va pas s’ennuyer " nous confie, Christelle, une habitante de la région. Ce samedi soir, les airs de fanfare et de cirque laisseront la place aux concerts sur la grande scène, place Maugrétout, avec les wallons Sttella et Kid Noize à l’affiche et les français de Fatal Bazooka en " Guest Star ".