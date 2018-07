Fête nationale : Les artificiers plus vigilants à cause de la sécheresse

Il fait chaud. Très chaud. La sécheresse s'installe en Belgique et aujourd'hui, c'est le 21 juillet, jour de fête nationale. Jour aussi où l'on tire de nombreux feux d'artifices.

A Hollain, dans l'entité de Brunehaut, près de Tournai, c'est l'Artifoire. Des milliers de personnes sont attendues à ces festivités locales. Et ce soir, ils regarderont le traditionnel feu d'artifice.

Dans une prairie à l'arrière du site de l'Artifoire, Bertrand Mariage et son équipe de la société Fet'Incelles préparent le feu d'artifice du soir, comme lors des précédentes éditions. Mais ils sont encore plus prudents cette année à cause de la sécheresse. "Cela implique qu'il faut faire très attention à ce qui se trouve autour de l'endroit où l'on tire le feu d'artifice. Il y a le public bien sûr, mais il faut également être attentif aux bâtiments qui se trouvent autour, et ici on a une ferme avec peut-être des ballots de paille dedans, et il faut faire attention aux champs de céréales qui ne sont pas encore moissonnés ou qui le sont, mais où la paille se trouve encore sur le champ."

Et pour éviter un éventuel incendie, l'artificier doit être attentif au vent. "Ici à Hollain, nous avons de la chance ce soir. Il n'y a pas de vent. Mais parfois, il faut bouger le pas de tir", explique Bertrand Mariage.

La zone de secours de Wallonie picarde a par ailleurs prévu un dispositif spécial pour tous les endroits où un feu d'artifice est tiré et où ce dispositif préventif est nécessaire. "Nous avons fait l'inventaire de tous les feux d'artifices tirés à l'occasion de la fête nationale et donc il y a sept feux d'artifices tirés à proximité de parcs ou de champs et pour lesquels nous avons prévu un dispositif préventif", souligne Cécile Fiévez, directrice du département Prévision de la zone de secours de Wallonie picarde.

Un camion citerne et deux pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde arriveront une demi-heure avant le feu d'artifice. Celui d'Hollain est tiré à minuit.