Fête des pères: qui sont les papas des livres pour enfants?

Les papas. Une source d'inspiration inépuisable pour les auteurs de livres de jeunesse. Comme les mamans d'ailleurs... Mais en cette période de fête des pères, c'est bien des papas qu'il s'agit. A la bibliothèque de Jemappes, les bibliothécaires ont préparé pour nous une sélection de livres sur ce thème. La pile est énorme. Et les paternels de ces dizaines d'histoires ont des profils très variés, comme l'explique Barbara Solbreux, bibliothécaire "il y a des papas qui s'occupent du ménage, des papas rigolos, des papas ronchons et puis certains albums de jeunesse abordent des problématiques difficiles comme des papas qui ne sont plus là tout simplement ou un papa qui a perdu son travail...". En effet, si l'humour est très présent dans ces histoires de pères en tous genres, les éditeurs n'hésitent pas à proposer des histoires sur des thèmes actuels comme l'homoparentalité, le racisme, le chômage... Des sujets délicats traités avec poésie et subtilité. Monique Grégoire, bibliothécaire depuis 37 ans, nous dit que si les papas héros des livres ont changé ces dernières décennies, les vrais papas fréquentent beaucoup plus les rayons jeunesse de la bibliothèque: "ils sont beaucoup plus présents pour choisir les livres avec les enfants et souvent ils viennent seuls avec leurs enfants".