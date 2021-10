Festival Livresse à Charleroi : découvrir le livre sérieusement mais sans se prendre au sérieux

Le festival "Livresse" qui s’ouvre ce mercredi soir jusqu’à samedi à Charleroi est un festival de littérature qui ne veut pas se prendre au sérieux.



Romain Voisin, le coordinateur du Vecteur, nous explique le concept du festival : " Il y a à la fois des présentations d’ouvrages, des lectures et des ateliers. Quand on se promène dans notre bibliothèque qui s’appelle "Le Rayon" ou dans la librairie où l’on vend des livres, on se rend compte que le livre peut avoir différentes formes. Par exemple, pour notre focus sur la littérature jeunesse, on met un peu en avant une maison d’éditions pour enfants qui s’appelle Nemo. Un livre pour enfants, ce n’est pas forcément un livre bête. Ça peut être un livre fait par des auteurs confirmés avec un niveau de technicité qui est assez intéressant. Il y a différents types de publics à Livresse : il y a les gens qui font partie de notre public et puis il y a les gens qui passent devant, voient de la lumière et qui rentrent spontanément. Ces derniers reviennent parfois les jours suivants ou lors d’autres propositions comme des concerts tout au long de la saison. Comme son nom l’indique, Livresse c’est aussi un moment de convivialité et de fête pendant quatre jours. Il y a pas mal d’expositions : il y en a trois cette année. Il y a aussi la librairie qui, on l’espère, répondra aux attentes du public, des ateliers, des concerts, un brunch le samedi, des discussions d’auteurs, etc. L’envie est d’accueillir un large public au Vecteur que ce soit en termes de provenance sociale mais aussi d’âge. Les ateliers s’adressent à la fois aux petits et aux grands. Mais il y a aussi des discussions plus spécifiques sur des techniques d’impression par exemple."



Le Festival Livresse se tient jusqu’à samedi soir au Vecteur de Charleroi.