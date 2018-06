Festival Kino Carolo: une semaine de courts métrages réalisés à Charleroi

Une dizaine de courts métrages sont tournés aux quatre coins de Charleroi cette semaine. Des opérations qui se déroulent dans le cadre du festival Kino Carolo. Et il faut aller vite car c'est le principe de ce festival.

Au parc de Monceau-sur-Sambre, le tournage donne la chair de poule. Il y a des armes, du sang simulé et des couteaux. Le ton est donné : ici on tourne un court métrage d'horreur. Deux hommes armés débarquent dans une école.

Brandon Gotto, le réalisateur, raconte le film : "Cela s’inspire évidemment des fous qui vont dans des écoles massacrer des gens. Non pas que j’aime ces actes mais il s’agit d’un truc dérangeant quand même. On a une semaine chrono pour élaborer l’histoire comme on l’a fait les précédents jours et donc ici on va finir le tournage puis le montage. Puis tout préparer et diffuser ça au cinéma Pathé à Ville 2."

Les scènes doivent être efficaces car personne n’a le temps de recommencer cinq fois. Les blessés se relèvent et la scène suivante se prépare : les heures sont comptées d'ici la projection prévue ce samedi avec, aussi, une dizaine d’autres courts métrages au cinéma Pathé de Charleroi.