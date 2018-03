Festival du Film de Sécurité routière : les élèves d'Anvaing sensibilisés

"Ecrire un message au volant, c’est peut-être écrire ses derniers mots."

Une annonce nette, sans détour. Quelques secondes plus tard, les images d’un accident de la route. Puis un écran noir...

Ce genre de vidéos, les élèves de l’Athénée Royale d’Anvaing en ont visionné des dizaines, ce mercredi matin. Le GSM au volant donc, mais aussi l’alcool, les drogues, la ceinture de sécurité ou la vitesse… Au final, toutes les principales causes d’accident de la route ont été évoquées. "Ça nous fait beaucoup réfléchir, avoue Simon, un élève de 3ème secondaire, entre deux vidéos. En ressortant d’ici, à mon avis, ça va un peu cogiter dans la tête."

C’est que les vidéos projetées sont spécialement sélectionnées pour interpeller les adolescents. "On dispose de séquences différentes en fonction du public, avec évidemment des explications différentes." Alain Berthaud coorganise ce Festival du Film de Sécurité Routière avec un but clair : sensibiliser tout type de publics, de l’élève de secondaire au senior. "Un spot pour les enfants sur le cannabis, l’alcool ou la vitesse peut aussi être projeté aux seniors. Cela leur montrera alors ce que font leur petits-enfants. Inversement, une vidéo où l’on voit des adultes peut interpeller les plus jeunes." Une séance pour les plus âgés était d’ailleurs prévue dans l’après-midi, avant une projection ouverte au public dans la soirée.

Sensibiliser plusieurs générations grâce à des vidéos, mais aussi grâce à des explications et des discussions. Le nombre de mains levées lors de cette séance de mercredi a forcément plu à Madame Leconte, la professeure de français de l’établissement : "Les élèves sont très intéressés. Ce sont des images pleines d’émotions, qui valent parfois plus encore que les mots. Ils ont été très réceptifs et cela se voit."