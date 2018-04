Fermée pour neuf jours, l'autoroute E42 pourrait être rouverte plus tôt à La Louvière

Le chantier de réhabilitation de la chaussée sur l'autoroute E42/A25 en direction de Mons, à hauteur de La Louvière, pourrait se terminer un jour plus tôt, à la suite des bonnes conditions climatiques. L'axe routier pourrait donc rouvrir samedi dans la journée au lieu de la nuit de dimanche à lundi.

Les conditions météo sont bonnes et le chantier de réhabilitation de la chaussée sur 3,5 km de l'autoroute E42/A15 à La Louvière pourrait se terminer plus vite, soit samedi dans la journée. L'axe routier devait initialement être fermé pendant neuf jours à partir du 31 mars. Des déviations ont été mises en place à l'échangeur de Bois-d'Haine sur l'E42/A15 jusqu' à l'intersection E42/A15-E19/A7. L'accès n°20 "Houdeng" de l'E42/A15 en direction de Mons est également fermé.

"Si les conditions météo restent bonnes, et les prévisions le sont, le chantier pourrait se terminer un jour plus tôt", a indiqué Elodie Christophe, porte-parole de la Sofico. "L'axe pourrait donc être remis en service dans la journée de samedi. Il reste une des trois couches d'asphalte à couler avant de procéder au marquage. Les équipes techniques ont profité du chantier pour remplacer des glissières de sécurité et des panneaux et pour procéder à l'élagage d'arbres sur le bord de l'autoroute."

Voilà qui ravira les milliers d'automobilistes et de transporteurs routiers qui, depuis quelques jours, sont bloqués dans les files qui les détournent vers les autoroutes E401 La Louvière-Mignault et la E19 Bruxelles-Mons.