Feluy : Total va investir 45 millions d'euros avec un impact limité sur l'emploi

Selon le journal l'Echo, qui donne la nouvelle ce jeudi matin, le groupe pétrochimique français Total a l’intention d’investir 45 millions d'euros à Feluy.

Cet argent devrait servir à construire trois nouvelles infrastructures afin de développer des produits à haute valeur ajoutée. Il s'agit d'une nouvelle unité de production de polypropylène, un plastique qui entre dans la fabrication des pare-chocs de voitures. Il y aura également un atelier de fabrication de catalyseurs, une première pour Total qui, jusqu'ici, sous-traitait cette activité. Enfin, il est aussi question de construire une unité de recyclage de polystyrène, un matériau utilisé dans l'isolation.

Une bonne nouvelle… oui… mais…

Cet investissement de 45 millions d'euros pourrait être une bonne nouvelle mais il faut quelque peu tempérer cet enthousiasme. En fait, seuls sept emplois seront créés pour faire tourner cette nouvelle infrastructure et, en parallèle, Total annonce la fermeture d'une vieille ligne de production qui se fera par étape d'ici 2021. Mais, dans ce cadre-là, 70 emplois seront perdus via des départs volontaires à la retraite ou des non reconductions de contrats temporaires.

Pour rappel, 850 personnes travaillent actuellement sur le site de Total à Feluy.