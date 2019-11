Féeries de Noël dès ce week-end à Charleroi et La Louvière

Le village de Noël de Charleroi ouvre ses portes ce vendredi sur la place de la Digue ainsi que la patinoire sur la place Verte. Le coup d'envoi de cette manifestation attire toujours la grande foule en centre-ville.



Puis, durant cinq semaines, les animations sportives, familiales ou festives vont égayer toute la ville-basse. Et si ce rendez-vous, qui existe depuis cinq ans, est très attendu par le public carolo, il suscite aussi l’impatience d’autres personnes : celles qui occupent les chalets. Et qui viennent parfois de loin comme ces commerçants à l’accent bien particulier : "On vient du Québec et on vient faire le marché ici pour promouvoir le sirop d’érable, les produits du Québec comme la poutine. Alors, on est très impatients car c’est une belle vitrine pour les Québécois."



Pas mal d'animations en journée ou en soirée. On ne change pas une formule qui marche, on l'améliore. Avec des initiations au patinage et une maison du père Noel. Sans compter les boums sur glace et les soirées DJ. Julie Cordemans, l'organisatrice : "On a des activités qui sont prévues pour les enfants, des ateliers bricolages ou encore une journée consacrée aux princesses qui viennent patiner. Puis on a des activités un peu plus axées vers les sorteurs et guindailleurs de Charleroi avec des DJ’s et des soirées organisées sur la place de la Digue… on a plus de 120.000 personnes qui défilent."



Et, selon Babette Jandrain, échevine des fêtes et du commerce (PS) de Charleroi, c’est aussi tout bénéfice aussi pour les commerçants de la ville : "La liaison via nos rues commerçantes ne peut être que bénéfique. Ils vont en profiter également. C’est l’occasion de venir manger un bout ou découvrir certains artisans et acheter ses cadeaux de Noël dans les rues avoisinantes."



Le village de Noël sera ouvert jusqu’au 27 décembre et la patinoire jusqu'au 5 janvier 2020. Le programme complet des animations est consultable sur le site web du village de Noël.