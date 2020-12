Farciennes : un homme de 69 ans périt dans l'incendie de sa maison

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis lundi vers 12h00 à la rue du Louât à Farciennes pour un important dégagement de fumée au sein d’une habitation. C’est un feu de matelas qui est à l’origine des flammes et l’incendie s’est propagé à d’autres pièces de la maison. L’occupant, un homme de 69 ans, a été découvert sans vie dans la cuisine.



Le sinistre e a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu.



Le parquet de Charleroi a déclaré qu’un expert a été dépêché sur place. Un médecin légiste examinera le corps de la victime et le parquet précise encore : "Actuellement, aucun élément ne laisse penser qu’il s’agit d’un acte criminel. Cette expertise et l’examen médical du corps de la victime permettront d’écarter la thèse criminelle."