Farciennes: les travaux de la N90 vont impacter la circulation vers Charleroi dès ce mardi 23 octobre

Sur la Nationale 90 entre Moignelée et Farciennes, à partir de ce mardi 23 octobre, les travaux se concentreront sur les voies en direction de Charleroi. La circulation y sera réduite à une voie dans chaque sens et la vitesse toujours limitée à 50 km/h. Et les véhicules rouleront en direction de Charleroi sur les voies dont la rénovation a été achevée ce lundi.

En conséquence, vers Charleroi, les deux bretelles de sortie " Ecopole " et la bretelle de sortie " Farciennes " seront fermées à la circulation. Des déviations seront mises en place respectivement via les sorties " Moignelée " et " Châtelineau " pour effectuer les changements de direction imposés par la fermeture des trois bretelles.

Les poids lourds venant de Namur par la N90 seront invités à rejoindre l’E42/A15 via la N98.

Les travaux devraient être terminés pour le début du mois de décembre 2018, si les conditions météorologiques sont favorables.