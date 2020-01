Farciennes : le corps repêché ce mardi dans la Sambre est bien celui de Kauhsar Hussain

Le corps sans vie découvert mardi matin dans la Sambre, à Farciennes, est celui de Kauhsar Hussain, portée disparue depuis le 26 décembre dernier avec son mari, indique le parquet de Charleroi. Son cadavre se trouvait depuis plusieurs jours dans l’eau. Le parquet de Charleroi n’est pas en mesure de confirmer l’origine du décès.



Pour rappel, ce mardi 28 janvier vers 08h30, les pompiers de Marcinelle ont repêché le corps sans vie d’une femme à hauteur de l’écluse de Farciennes. Une autopsie du corps a été réalisée ce mercredi matin. Elle a permis l’identification de la victime. Il s’agit de Kauhsar Hussain, 38 ans, disparue avec son mari Shujaat Yawary, 40 ans, depuis le 26 décembre dernier. Le couple avait quitté le domicile familial, rue de la Station, à Carnières entre 00h00 et 06h00 du matin, y laissant ses six enfants.



Leur véhicule avait été découvert à l’abandon, quelques heures plus tard, sur le site désaffecté d’Inter-Béton rue de Montigny à Charleroi. Des traces de sang y avaient été découvertes. Un avis de disparition avait été lancé.



Le corps de Shujaat Yawari avait été découvert le 16 janvier dernier dans la Sambre à hauteur de l’ancienne usine Solvay à Montignies-sur-Sambre.



Le parquet de Charleroi a ajouté ne pas être en mesure d’apporter des précisions quant aux causes du décès.