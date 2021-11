Farciennes : la route de la Basse Sambre rouverte à la circulation après l’accident sous un pont

La circulation sur la route de la Basse Sambre (N90) à hauteur de Farciennes a été rétablie ce jeudi matin vers 06h30, a confirmé la Sofico. Une grue chargée sur un camion avait endommagé mercredi matin une des poutres du pont surplombant la N90 à Farciennes. Le travail effectué durant la nuit par les équipes de la Sofico sur place a permis la réouverture de la circulation.



La N90 avait été fermée à la circulation dans les deux sens et plusieurs déviations avaient été mises en place. "Les équipes ont travaillé toute la nuit pour pouvoir démonter la poutre de rive qui avait été démolie, mais qui était toujours accrochée à l’ouvrage. Il a fallu la retirer avec précaution à l’aide d’une grue en veillant à ne pas abîmer le reste de l’ouvrage et en prenant soin de protéger la voirie en contrebas de toute dégradation. Il a également fallu réparer le tarmac endommagé par le camion et procéder au nettoyage de la route puisque de l’huile s’était répandue sur la chaussée", a précisé la Sofico.



La stabilité du pont n’est pas remise en cause. "Tant les inspections que les calculs, comme attendu, se sont montrés rassurants au niveau de la stabilité globale du pont et ont permis de rouvrir la circulation. Les déviations ont été totalement retirées à 09h00 sous le pont."

Quant à la circulation sur le pont, elle reste encore interdite. Des calculs des services spécialisés sont toujours en cours de finalisation pour libérer une ou deux bandes de circulation. "L’objectif est de libérer la circulation sur le pont pour ce soir ou au plus tard demain matin", a conclu la Sofico.