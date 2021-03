Farciennes : l'ex-échevin Demir condamné à 30 mois de prison avec sursis pour détournements

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, lundi, Attila Demir, ex-échevin de la commune de Farciennes, à 30 mois de prison avec un sursis simple de cinq ans et une amende de 16.000 euros. Le tribunal correctionnel a également prononcé la confiscation des 229.000 euros détournés. L’homme était en aveux d’avoir détourné 239.000 euros. Le ministère public avait requis une peine de trois ans de prison avec une amende de 10.000 euros et un sursis contre le prévenu. Attila Demir, membre de la scène politique sous l’étiquette PS à Farciennes entre 2006 et 2018, était poursuivi pour faux en écriture, faux en informatique et plusieurs fraudes informatiques entre 2012 et 2018. En janvier 2018, le prévenu, à l’époque échevin des sports et de la jeunesse, notamment, avait démissionné et renoncé à ses mandats politiques après avoir admis le détournement de 20.000 euros des caisses de la Régie Communale Autonome (RCA) de Farciennes devant le bourgmestre Hugues Bayet (PS). Un dossier avait été ouvert auprès du parquet de Charleroi et la RCA déposait également plainte pour les agissements de son administrateur délégué. En septembre 2017, le comportement d’Attila Demir avait été épinglé par un fiduciaire et des comptables. "Il y avait notamment des rappels de la SWDE auprès de la Régie Communale Autonome pour une facture qui était encodée comme payée. Mais le numéro de compte se trouvant sur le virement n’appartenait pas à la SWDE", avait expliqué le ministère public.

Des aveux au bourgmestre

Après quelques heures de réflexion, l’ex-échevin de la commune avouait finalement au bourgmestre avoir détourné 80.000 euros d’argent public. L’enquête confirmait par la suite un montant encore plus important. "Dans un premier temps, on a découvert qu’il y avait eu un détournement de 115.000 euros des caisses de la Régie. Mais avant la RCA, en charge des infrastructures sportives de Farciennes, il y a eu l’asbl Centres sportifs farciennois où Attila Demir occupait le poste de président jusqu’en 2014 avant son passage à la Régie Communale Autonome. Et là, le préjudice s’élevait à 124.000 euros", avait précisé la substitute du procureur du Roi Di Vincenzo.



L’ex-échevin était en aveux d’avoir détourné, entre 2012 et 2018, un montant s’élevant 239.000 euros. "J’ai fait une grosse bêtise. Je ne savais même pas comment m’en sortir. C’était une connerie à la suite de problèmes financiers et d’une addiction aux jeux", avait affirmé l’ex-échevin communal. "Depuis lors, je ne joue plus. Je me suis fait interdire de jeux et j’ai suivi une cure."



Pour la substitute du procureur du Roi, Attila Demir avait abusé de la confiance qui lui avait été accordée par de nombreux Farciennois, qui avaient voté en nombre pour lui lors des élections, lui permettant même de devenir deuxième échevin de la commune en 2012. Une peine de trois ans de prison avec une amende de 10.000 euros avait été requise pour les détournements. Vu l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu, le ministère public ne s’opposait pas à lui accorder un sursis.



Me Jean-Pierre Deprez, à la défense, avait plaidé une peine de travail autonome, après être revenu sur le parcours politique d’Attila Demir et confirmé que ce dernier avait déjà remboursé près de 10.000 euros aux parties civiles. "Il s’est retrouvé dans un monde qui ne lui convenait pas et a perdu contact avec la réalité. Il pariait fréquemment de grosses sommes d’argent sur des matches de football."