Face à la situation, les visites sont désormais interdites dans les hôpitaux carolos de l'ISPPC

Depuis quelques heures, les visites sont à nouveau interdites dans les hôpitaux de l’ISPPC, l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi. Cette décision a, bien sûr, été prise pour garantir la sécurité des patients et soignants.



Mais il y a toutefois des exceptions. C’est ce que souligne Frédéric Dubois, le porte-parole de l’ISPPC : "Les visites sont interdites sauf vraiment pour des cas exceptionnels comme pour les patients en fin de vie, les papas et les conjoints en maternité. Pour le reste, les consultations sont maintenues mais on demande à ce qu’il n’y ait pas d’accompagnant de nouveau sauf exception pour personnes à mobilité réduite, les interprètes ou les enfants qui viendraient avec un de leurs parents. Les visiteurs sont de plus en plus agressifs : ils s’en prennent au personnel soignant et aux agents de gardiennage. Mais, au niveau des effectifs, c’est d’abord les infirmiers et le personnel médical ainsi que tous les autres qui sont extrêmement fatigués. On n’a quasi-pas eu le temps de souffler puisque l’activité avait repris pendant l’été. Voilà. Il faut comprendre qu’on ne fait pas ça de gaîté de cœur. Ici le personnel se bat contre le virus et pas contre la population."



A noter que les opérations non urgentes sont désormais, elles aussi, stoppées. Et, du côté du Grand Hôpital de Charleroi, il n’y a pas encore d’interdiction des visites mais les horaires sont réduits. Chaque patient n’aura plus droit qu’à une seule visite par jour et de 17h30 à 19h00 seulement.