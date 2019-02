Exposition de photos à Charleroi : "Rive Droite" ou l'autre face de la métropole

A partir de ce lundi 11 février 2019, la Maison de la Laïcité de Charleroi vous propose de découvrir l’exposition " Rive droite " réalisée par le photographe carolo Louis-Philippe Della Valentina.



Ce projet, qui est le récit d’un quotidien partagé, ouvre la réflexion sur les thèmes des sans-abris, de la précarité et de la pauvreté au sein de nos grandes villes.



En réalisant un véritable reportage en immersion, Louis-Philippe Della Valentina s’est lancé le défi d’accompagner, durant quatre saisons et à raison d’une semaine par saison, un groupe de personnes sans-abris dont les tentes étaient installées sur un ancien parking abandonné de la rive droite de la Sambre à Charleroi. Il explique sa démarche de manière très simple : "Je fais partie, dans les photographes, de ce qu’on pourrait appeler les situationnistes. C’est-à-dire je fais ce que je photographie et je photographie ce que je fais. Il faut, en fait, d’abord venir en tant qu’être humain et pas en tant que photographe. Dans un premier temps, j’ai mis l’appareil de photo de côté, j’ai été boire un verre avec eux, fumer une cigarette, discuter. Et surtout parler de ma démarche parce que j’aurais pu être un policier infiltré, un journaliste qui allait faire un mauvais papier sur eux. Et donc ce n’était pas du tout ma démarche : je leur ai montré que j’étais étudiant à l’académie des Beaux-Arts. On a fait des photos ensemble et puis la relation s’est créée d’elle-même. Dans les années 1980, il y a eu le souci de la pornographie de la pauvreté et donc je ne voulais pas du tout rentrer dans ce cliché. Surtout à l’heure actuelle où il est facile de faire des photos de SDF avec un téléobjectif. Et c’est pour ça que je voulais vraiment être au plus proche d’eux et rendre à ces personnes la dignité que certains ne leur laissent pas."



L’exposition de ces photos sera accessible gratuitement du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 du 11 au 22 février 2019 dans les locaux de la Maison de la laïcité située au 31 de la rue de France à Charleroi.