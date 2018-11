Excursion et exposition à propos de la première guerre mondiale à Morlanwelz

La date du 11 novembre 2018 marque le centenaire de la signature de l'armistice qui a mis fin à la première guerre mondiale. A cette occasion, le War Heritage Institute et "Hainaut Mémoire" se sont associés pour permettre à 100 jeunes adolescents de partir, durant deux jours, sur les traces des grandes batailles du front de l'Yser. Parmi ces jeunes, une bonne vingtaine vient de l'athénée provincial de Morlanwelz.

Valérie de Vos, représentante de l'association Hainaut mémoire emmène ces élèves dans ce voyage dans la région de Diksmude : "On est parti avec 25 élèves de Morlanwelz et nous avons déjà visité le mémorial de Ploegsteert, le boyau de la mort à Dixmude, le cimetière militaire britannique du Tyne Cot, le cimetière de Langemark qui est un cimetière allemand, et enfin la porte de Menin à Ypres. Alors, pour que tous les autres élèves qui n’ont pas pu participer à notre voyage puissent profiter de ces explications concernant la grande guerre, on a amené à Morlanwelz une exposition et on sera là la semaine prochaine pour guider les classes qui le souhaitent et qui souhaitent en parler à leurs élèves."

Car, effectivement, une exposition aura donc lieu dans les murs de l'école pour informer la nouvelle génération de ce que fut cette épopée de la première guerre mondiale.