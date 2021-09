Excès de vitesse dans la région de Charleroi : moins de transactions financières et retour au tribunal

Parmi les PV de roulage les plus réprimés, il y a ceux concernant les excès de vitesse. Et, pour certains parquets, il y a eu, ces derniers mois, beaucoup moins de comparutions en justice pour ces PV de roulage.



Des transactions financières, d’un montant de 575 euros, étaient alors proposées. C’était le cas notamment à Charleroi mais, depuis quelques jours, le parquet carolo a décidé de limiter ce type de transaction pour renvoyer plus systématiquement les contrevenants devant le tribunal.



Jean-Christophe Horion, le premier substitut du procureur du roi de Charleroi, explique : " Nous venons de vivre une période très délicate en fonction des règles sanitaires et nous avons ici au parquet de Charleroi connu de gros problèmes de personnel. Et nous avons, par le biais de cette proposition de transaction, trouvé le moyen de proposer malgré tout une sanction tout en gérant les dossiers les plus importants à notre sens qui eux étaient maintenus aux audiences. Nous avons retrouvé de la capacité en termes de dossiers aux audiences et, depuis la semaine passée, j’ai donné instruction de systématiquement envoyer ce type de dossier aux audiences."



Si vous avez donc commis un excès de vitesse ces derniers jours dans la région de Charleroi, vous risquez donc de ne plus être invité à régler une transaction financière mais bien d’être cité à comparaître devant le tribunal.