Exceptionnel : la visite d'un atelier de confection de costumes de gilles à Binche

La Journée de l'artisan qui avait lieu ce dimanche a permis, pour la première fois, de visiter l’un des ateliers les plus connus de Binche. Celui d’un louageur de costumes de gilles. Et, sans surprise, c'était la foule dans l'atelier de Karl Kersten : un endroit magique où le savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Entre les costumes, les majestueux chapeaux de plumes d’autruche, le bruit des grelots et des apertintailles, c’est le sourire aux lèvres que les artisans ont accueilli les curieux. Avec des gestes précis depuis des dizaines d'années, Karl Kersten n'a eu aucun mal à captiver ses visiteurs :"La plus grosse partie de notre travail c’est la confection du costume. Pour l’apertintaille, selon la grandeur du gille, il y a un nombre défini de cloches."



Karl Kersten avait envie de montrer comment on confectionne, ici, chaque année des centaines de nouveaux costumes de gilles : "J’ai toujours voulu le faire : montrer mon savoir, ce que j’ai hérité de mes parents et de mes grands-parents, quel bonheur !"



Chaque recoin de l'atelier a son secret. Sur une table, on découpe du cuir, sur une autre on découpe des tissus pour le costume. Machine à coudre pour collerettes avec 200 mètres de ruban pour chacune d’entre elles! Un couple de visiteurs découvre l'envers du décor : "On ne se rend pas compte du nombre d’heures de travail qu’il y a là-dessus quoi. Les coulisses, c’est vraiment ça qui est important pour le folklore en fait."



Moment magique : le passage dans une pièce remplie de chapeaux de gilles avec, pour chaque coiffe, des dizaines d'heures de confection. De quoi étonner cette visiteuse : "Il n’y a que quatre ans que j’habite à Binche mais je suis impressionnée car il y a des choses que je ne connaissais pas. Je n’imaginais pas ça du tout comme ça. Impressionnant !"



Un travail et un savoir-faire impressionnants que cette famille perpétue à Binche depuis plus de 100 ans.