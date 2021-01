Etienne Quenon, ancien bourgmestre d'Estinnes, est décédé à 83 ans

Emporté par le coronavirus ce jeudi 28 janvier, l’ex-bourgmestre possédait une personnalité hors du commun. Il avait consacré 42 ans de sa vie à la politique communale d’Estinnes pour être bourgmestre pendant 18 ans après avoir passé 18 autres années au poste d’échevin. C’est en 2012 qu’il a quitté la fonction de maïeur pour laisser la place à Aurore Tourneur candidate sur la même liste de coalition EMC.



C’est à Rouveroy, village dont il était originaire et qu’il n’a jamais quitté, qu’Etienne Quenon a entamé sa carrière politique en tant que conseiller communal pendant six ans, la fusion des communes lui permettant de devenir échevin puis bourgmestre à Estinnes par la suite.



Proche des citoyens dont il connaissait très bien les préoccupations, l’homme était un " bourgmestre à l’ancienne ". Il était considéré par beaucoup comme un sage qui, lorsqu’il fallait prendre une décision, prenait tout son temps pour en peser les avantages et les inconvénients.



Il ne possédait pas de smartphone et ne possédait pas d’adresse électronique. Quant à ses amis, il les croisait ou les fréquentait dans les rues de l’entité plutôt que sur les réseaux sociaux.



Prudent de nature, il était inquiet de la progression de la pandémie qui, malgré ses précautions, l’a toutefois rattrapé.



Compte tenu des mesures sanitaires, l’administration communale d’Estinnes a décidé de tenir livre d’hommages numérique sur le site web de la commune.