Eté pourri: les jardiniers n'arrivent plus à suivre comme au parc d'Enghien par exemple

De la pluie et des températures frôlant les 20 degrés: cette météo, c'est un peu le calvaire des jardiniers. Depuis quelques semaines, ils ne savent plus où donner de la tête, débordés par la prolifération de la végétation. Exemple : au parc d'Enghien, où les ouvriers font comme ils peuvent pour gérer les 180 hectares.

On est déjà passés trois fois! Le temps de faire le tour, ça repousse aussi vite...

Au milieu du jardin des dahlias, Mickaël étale des morceaux de bois broyés dans les parterres: "Pour dire que les mauvaises herbes poussent moins vite. On essaie de les freiner, quoi." L'idée est d'éviter les passages au maximum, car depuis le début de l'été, cette partie du parc a déjà coûté beaucoup d'énergie au service "espaces verts": "On est déjà passés trois fois! Le temps de faire le tour, ça repousse aussi vite. C'est pour ça qu'on essaie de mettre une couche pour dire de bloquer." Et ce n'est pas le seul problème ici.

Guy, lui, chouchoute les dahlias... comme il peut. Mais la pluie perturbe globalement son travail: "on n'arrive plus à biner la terre, c'est trop pâteux, les fleurs pourrissent. On a trop d'humidité".

Alors pour ne pas être trop esclave de la météo, ici on assume un parc mal rasé. Dominique Eggermont (Ecolo) est l'échevine en charge du parc: "il y a certains espaces qu'on ne tond plus, pour la biodiversité mais aussi pour la gestion du temps de travail humain". Mais malgré ça, pour faire la chasse aux mauvaises herbes, il faut parfois des renforts; la Ville a d'ailleurs signé un contrat avec une entreprise de travail adapté.