Et si vous faisiez un geste pour la planète en vidant votre boîte mail ?

Les centre de données - ou data centers - n'en finissent plus de pousser en Wallonie. Google vient d'ailleurs d'annoncer la construction d'un quatrième, un investissement de 600 millions sur son site de Saint-Ghislain.

Ces grands espaces de stockage sont cependant très gourmands en énergie. Selon les sources, ils consommeraient entre 1% et 7% de l'électricité mondiale. Tout le monde est d'accord pour dire que ce chiffre risque d'exploser dans les années à venir : parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés, de stockage en ligne, et parce qu'on se partage de plus en plus de données informatiques.

Même si l'industrie déploie beaucoup d'efforts pour économiser cette énergie, cette activité numérique risque de poser problème à l'avenir.

L'envoi d'un mail représente la consommation d'une ampoule pendant une heure

L'envoi d'un mail avec photo représente par exemple la consommation d'une ampoule de 20 watts pendant une heure. Si chacun, à son petit niveau, arrêtait de conserver en ligne des données inutiles, ça contribuerait à l'économie de données et donc d’énergie.

Faire un geste pour la planète, c'est donc aussi vider les boites mails de tous les messages inutiles, mettre un filtre anti-spam, se désabonner de ce qu'on ne lit pas, éviter de conserver les données en double, les photos etc... Bref, faire le tri comme on a pris l'habitude de le faire avec les déchets.