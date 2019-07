Et si on reparlait en picard dans la cour de récréation ?

Ecoutez Arnaud chanter wallon - 05/07/2019 A 12 ans, Arnaud est un jeune adolescent plutôt atypique. Ne lui parlez surtout pas de jeux vidéos. Il prétend ne pas les connaitre. Par contre le wallon, il pratique plutôt bien! "J'adore parler le wallon. Ça me détend après une dure journée de labeur à l'école." Vous l'avez compris, on ne peut pas dire qu'Arnaud soit à la pointe. Il habite la petite commune d'Ellezelles dans le Hainaut. Son temps libre, il aime le passer avec ses grands-parents et leurs amis. Selon le jeune adolescent, rien ne vaut une bonne conversation en wallon: "Je trouve dommage que les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas au patois. Moi ça me procure beaucoup de plaisir." Petit voyage dans le temps Debout au milieu de la cour de l'Ecomusée des Collines, Arnaud n'a aucun complexe à chanter le wallon devant un petit public: "J'aimerais tant revenir au début du 20ième siècle. Les gens en 1920 étaient beaucoup moins complexés et compliqués que maintenant". Seulement, qui parle encore vraiment le wallon dans nos régions? Le grand-père d'Arnaud nous éclaire: "Déjà à notre époque, le wallon était censuré dans les classes. Le professeur était le garant du bon français. C'est comme ça que petit à petit le patois s'est perdu. Mais c'est bien possible de le remettre à jour. Les jeunes pourraient facilement accrocher car le wallon est une langue hyper imagière. Reparler wallon, c'est la mission qu'on se donne avec l'Ecomusée des Collines et l'Atelier patoisant d'Ellezelles". Si Arnaud arrive a convaincre ses copines et copains de classes peut-être qu'à l'avenir, il y aura des conversations sur facebook ou dans la cour de récréation en wallon!