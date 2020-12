Estinnes : pas de parade cette année mais une tournée du père Noël en calèche

Cette année étant un peu particulière, le Père Noël a écrit aux enfants estinnois de trois à dix ans pour leur annoncer que, malheureusement, il ne pourra pas organiser sa grande parade de Noël avec ses amis du Plan de Cohésion Sociale.



Alors, pour permettre aux petits et grands de profiter quand même d’un moment de magie en tenant compte des mesures sanitaires, le Père Noël a demandé un peu d’aide aux services communaux. Ceux-ci ont installé une boîte aux lettres dans chaque village de l’entité pour que les enfants puissent écrire un petit mot, faire un dessin ou encore colorier celui qui leur a été envoyé. Le tout sera transmis au Père Noël qui fera parvenir une petite surprise aux enfants par la suite.



Toutefois, pour saluer les enfants selon les règles sanitaires en vigueur, le Père Noël passera dans les villages en calèche. Ce passage est programmé le lundi 21 décembre dès 10h00 dans les localités de Rouveroy, Croix-lez-Rouveroy et, l’après-midi, à Peissant. Le mardi 22, les villages visités seront ceux de Vellereille-lez-Brayeux et Fauroeulx le matin tandis que la calèche sillonnera les rues d’Haulchin et Vellereille-le-Sec l’après-midi. Enfin, la tournée du mercredi 23 décembre sera consacrée à Estinnes-au-Mont (le matin) et Estinnes-au-Val (l’après-midi).



Pour apporter un peu de gaieté dans les villages, le Père Noël a également demandé aux enfants de décorer la fenêtre et/ou la façade de leur maison avec l’aide de leurs parents.