Estinnes : l'abbaye de Bonne-Espérance a fait peau neuve

Fondée en 1131, l'abbaye de Bonne-Espérance se paie une nouvelle jeunesse. Sur pas moins de 10 hectares, l'ensemble compte bien désormais attirer les visiteurs à Estinnes près de Binche.

6 millions d'euros de subsides ont permis de terminer une grosse partie des rénovations nécessaires à la survie de ce patrimoine.

Aujourd'hui, c'est un chantier de plus de 25 ans qui s'achève. "Nos premiers travaux, ça a été la rénovation de l'abbatiale, tout ce qui était toiture et goutières puisque les oeuvres d'art qui étaient à l'intérieur étaient menacées par l'humidité. Ca c'est les années 90. Dans les années 2000, on a fait l'aile gauche, où on a refait toutes les toitures, tous les chassis. C'est encore une protection mise en place pour éviter tous les dégâts des eaux. Et la troisième étape dans les 5 dernières années, c'est la façade principale" nous explique Jean Marot, membre des compagnons de l'Abbaye de Bonne-Espérance.

Une rénovation minutieuse. L'abbaye est un monument classé, inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel.

Le chantier a nécessité l'intervention d'artisans ultra-qualifiés. Il a fallu 18 mois à l'entreprise wallone responsable de la toiture du bâtiment principal pour tout restaurer. "Tout est restauré à l'identique. Au niveau de la charpente, les éléments sont restaurés. On ne fait pas de nouvelles charpentes. On restaure les éléments avec des greffes ou des résines pour maintenir au maximum tous les éléments qui sont en place" Benoît Balboni, gestionnaire du chantier.

Au fur et à mesure du chantier, les architectes ont été de surprises en surprises comme nous l'explique l'architecte Valérie Ruidant : "Tous les volumes de pieds de charpente, des chevrons tels que vous les voyez maintenant étaient entièrement recouverts de plaques de plâtre, entre chaque ferme il y avait des cloisons de séparation et on y trouvait des canalisations en apparent avec des éviers. C'étaient des cellules d'environ 8 m² pour que les écoliers puissent disposer d'un lit, d'un petit plan de travail ". Aujourd'hui encore, l'abbaye accueille des écoliers dans une partie de ses bâtiments.

A l'avenir, une seconde aile attend également une cure de jouvence. Les travaux de conservation du patrimoine ne sont jamais réellement terminé.