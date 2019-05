Estaimpuis: plus de 3 millions d'euros pour la future école secondaire communale

La Fédération Wallonie-Bruxelles distribue ses derniers subsides avant les élections... et c'est près de 3 millions d'euros qui ont été octroyés pour le projet d’école communale secondaire à Estaimpuis. La commune attendait le feu vert financier de la FWB pour la mi-mars, il n'est venu que ce mercredi avec 3 millions 90 mille euros débloqués pour ce projet d'école à pédagogie active dont 1 700 000 euros en provenance du fonds des bâtiments scolaires. La commune d'Estaimpuis prendra en charge les 40% restants pour mener à bien ce projet. Il s'agit maintenant de remettre en état des bâtiments qui existent, ceux de l'ancienne école de la Sainte-Union à la rue de Menin. Il faut les rafraîchir et les mettre aux normes en ce qui concerne l'électricité notamment.

L'entité ne compte pas encore d'établissement d'enseignement secondaire, la nouvelle école secondaire permettra aux parents de ne plus devoir forcément inscrire leurs enfants du côté de Tournai ou de Mouscron. Ce projet va s'étaler sur plusieurs rentrées scolaires. Avec la première secondaire et peut-être la seconde en 2020 pour monter ensuite dans les années et atteindre 500 élèves en 2023 car il va falloir construire une annexe aussi avec un restaurant notamment. Le bourgmestre Daniel Senesael annonce un bâtiment qui correspond au nouveau pacte d'excellence, « avec une belle ouverture sur le monde.»