Estaimpuis : les plus de 60 ans du personnel communal travailleront moins sans perte de salaire

C’est une mesure peu banale que vient de voter le conseil communal d’Estaimpuis. En séance, lundi soir, il a décidé des aménagements de fin de carrière pour les membres du personnel communal. Concrètement, dès le 1er janvier 2020, les membres du personnel qui auront plus de 60 ans pourront solliciter une réduction de leur temps de travail. Ils passeront de 38 heures/semaine à 32. Et cela sans tenir compte du statut et de la pénibilité du travail.

La mesure vise un double objectif : soulager les plus anciens et embaucher des jeunes. Dès 2020, quatorze personnes pourront demander cette mesure. En compensation, la Commune entend engager deux équivalents temps plein. "Et l’objectif est d’aller plus loin par la suite, explique Daniel Senesael (PS), bourgmestre d’Estaimpuis. En 2021, nous étendrons cette mesure à ceux qui ont plus de 59 ans. Dès 2022, le personnel pourra la solliciter dès 58 ans."

Pour mettre en application ces aménagements de fin de carrière et les rendre durable, la Commune a étudié la pyramide des âges de son personnel. Elle estime ainsi qu’en 2020, cette décision lui coûtera environ 75 mille euros de plus. Un montant qui passera à 150 mille en 2022. A cette date, le personnel communal d'Estaimpuis devrait compter 5,5 emplois temps plein de plus.