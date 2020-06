Escanaffles: l'au revoir de Madame Chantal après une année scolaire perturbée

Dernier jour d'école pour les élèves... mais aussi pour certains professeurs. A l'école libre d'Escanaffles, Madame Chantal part à la retraite après trente-cinq années scolaires. "Et trente-cinq photos de classe", nous précise-t-elle. En observer quelques-unes, c'est la meilleure façon de prendre conscience du temps qui passe. "Les looks ont changé. Ca se voit surtout dans nos vêtements à nous, les professeurs!"

Aujourd'hui, la mode est au masque. Chantal Duthoit respecte les règles de prudence et de distance, mais on sent la chaleur dans sa voix et la confiance qu'elle a su installer avec les élèves. "Déjà en temps normal, on veille à la qualité du relationnel dans l'école. Mais avec le Covid-19, on a vraiment essayé d'accompagner au mieux les enfants dans cette période compliquée."