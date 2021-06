Escalators plus élevés que les quais de la gare de Braine-le-Comte : c'est provisoire

La plus ancienne gare de Belgique se situe en province de Hainaut, à Braine-le-Comte. Construite en 1841 dans un style néo-classique, elle a eu droit récemment à un petit lifting et à quelques aménagements supplémentaires. De nouveaux escalators ont ainsi été installés mais ils sont plus hauts que le niveau du quai. Résultat : ils sont toujours inaccessibles aux usagers. Mais il ne s’agit pas de gaspillage ni d’erreur. Ni même d’un énième chantier inutile. Non, rien de tout cela dans les propos de Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel : "L’image prête sans doute à sourire parce que, en effet, les escalators ne sont pas au niveau des quais actuels. Mais ils seront bien au niveau des futurs quais. Il y a des travaux qui sont en cours et la SNCB a remplacé les escalators qui ne fonctionnaient plus depuis plusieurs années et, dans un souci de bonne gestion, a déjà placé des nouveaux escaliers roulants dont la hauteur coïncidera avec celle des futurs nouveaux quais de la gare de Braine-le-Comte."



Les nouveaux quais seront en effet rehaussés de 76 cm pour permettre un accès plus facile aux trains. La fin du chantier est prévue en 2025. En attendant, la SNCB va mettre en service les escalators et installer des rampes pour accéder aux quais actuels.