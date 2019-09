Erquelinnes : la N54a fermée sur deux kilomètres en direction de Jeumont à partir du 23 septembre

Afin de terminer le chantier de réfection de la Nationale 40 (Mons-Beaumont) entre Rouveroy (Estinnes) et Erquelinnes, la Nationale 54a (2 km) va être fermée à la circulation sur deux kilomètres entre le carrefour avec la N40 à Erquelinnes et le rond-point de Jeumont en France. La fermeture est prévue du lundi 23 septembre à la mi-octobre.



Une déviation sera mise en place via le centre d’Erquelinnes (N561) pour joindre Jeumont et Maubeuge.



Pour rappel, ce chantier de réfection du revêtement a débuté le 29 juillet dernier sur la N40 à Rouveroy (Estinnes). Les travaux consistent à :

• renouveler le revêtement de la voirie entre Rouveroy et Erquelinnes sur 6 km

• procéder à la réfection et à la sécurisation de la traversée de Rouveroy avec une réduction de la largeur de la voirie et la création d’effets de porte aux entrées de l’agglomération. Cette sécurisation de la voirie, à la demande de la Commune et des riverains, a pour objectif de réduire la vitesse des véhicules à cet endroit.



Sur cette route, la circulation s’effectue actuellement via des feux tricolores entre Rouveroy et Erquelinnes.



Le chantier devrait être terminé pour la mi-octobre si les conditions météorologiques sont favorables.