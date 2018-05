Eric Massin démissionne de la présidence de la Fédération Socialiste de Charleroi

Un communiqué de la Fédération PS de Charleroi annonce, ce mercredi après-midi, la démission d'Eric Massin du poste de président de la fédération socialiste. Cette dernière fait suite aux propos tenus par ce dernier au cours d'un discours le 1er mai à Charleroi à l'encontre de Caroline Taquin.

Dans ce communiqué, Eric Massin reconnait avoir tenus "des propos inadéquats et inappropriés". Il admet que ses excuses publiques ne sont pas suffisantes et décide donc "pour apaiser la situation, (...) de démissionner de la Présidence de la Fédération Socialiste de Charleroi. Je remercie celles et ceux avec qui j’ai travaillé depuis près de 4 ans. Des combats importants ont été menés avec succès."

Eric Massin précise qu'il agit dans l'intérêt de son parti politique et entend "ramener de la sérénité à six mois des élections".

"La Présidence de la Fédération sera assurée par les deux vice-Présidentes, à savoir Florence Demacq et Babette Jandrain", conclut-il. Eric Massin reste cependant président du CPAS de Charleroi et député fédéral.