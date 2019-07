Épreuves d'admission à la Polytech à Mons : les vacances n'ont pas encore débuté pour 300 étudiants

En ce début de mois de juillet, tous les étudiants ne sont pas forcément en vacances. A l’université de Mons, ils sont encore 300 à passer les épreuves d’admission à la faculté polytechnique. Au menu : de la trigonométrie, de l’algèbre et de la géométrie.

Le but de cet examen n’est pas de filtrer au maximum l’accès aux études – des ingénieurs civils, il en faut sur le marché de l’emploi –, mais il faut vérifier que ces futurs étudiants soient prêts à suivre ce cursus. "Le taux de réussite de l’examen d’entrée en Polytech est de l’ordre de 70% si on globalise la première et la seconde session", explique Christine Renotte, doyenne de la faculté polytechnique.

Les 30% restants se réorientent… Ou repasseront les épreuves dans un an, mieux préparés.

Ecoutez notre reportage audio ci-dessous :