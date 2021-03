Epouvantable tableau de maltraitance animale lors d'une saisie à Strépy-Bracquegnies

Ce dimanche 28 février en début de soirée, les associations Animaux en Péril, la S.P.A La Louvière, Equi’chance, Tabula Rasa et Help Animals sont intervenues pour secourir une vingtaine d’animaux d’une situation dramatique à Strépy-Bracquegnies. La police a constaté la maltraitance manifeste à la suite d’une alerte lancée par une habitante du quartier. La découverte d’un véritable charnier a conduit très rapidement les autorités à ordonner la saisie des animaux encore vivants : deux chevaux, trois poneys, trois moutons, trois chèvres, deux agneaux, une poule, quatre chats et un chien.

Les équipes qui se sont rendues sur place ont été stupéfaites de découvrir une véritable scène d’horreur. Deux chevaux et trois poneys erraient dans un terrain maculé d’excréments avec pour seul abri une serre en toile trouée. Sans possibilité de s’abreuver ni de se nourrir autrement qu’avec du fourrage moisi, ces animaux dépérissaient littéralement. Quatre chats déambulaient dans cette parcelle parsemée d’immondices tandis qu’un chien était détenu dans une cage en bois.

Sur le terrain, un abri de fortune, construit avec quelques palettes clouées entre elles, retenait prisonniers des chèvres, des moutons et des agneaux.

Mais l’horreur devait atteindre son paroxysme quand les soigneurs professionnels des refuges découvrirent que ces derniers piétinaient plusieurs cadavres de leurs propres congénères. Quelques-unes de ces dépouilles semblaient récentes mais d’autres étaient dans un état de décomposition avancé ou de squelette ! Enfin, en soulevant des palettes, un membre de l’équipe trouva le cadavre d’un cochon.

Dans l’odeur pestilentielle qui émanait de l’endroit, une tête de porc coupée permettait de penser que le propriétaire procédait à des abattages illégaux au sein de sa propriété.