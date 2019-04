Envol des Cités 2019 : pour découvrir de nouveaux talents musicaux à Charleroi et Mons

La 14e tournée "Envol des Cités", consacrée à la découverte de jeunes artistes émergents, démarrera ce samedi 13 avril à l’Eden de Charleroi. Il s’agira cette année d’une "mini" tournée puisque deux dates seulement ont été annoncées par les organisateurs : Charleroi ce 13 avril et Mons le 25 mai.



Concours musical organisé par la province de Hainaut, l’événement a permis de découvrir un bon nombre de talents parmi lesquels Musti, Mochélan, Céléna et Sophia ou encore Behind the Pines.



Cette année, six candidats sont en lice et possèdent tous un style très différent : rock métal, folk, électro ou hip-hop : Circus Café, Coline & Toitoine, Dha Khan, Dos Mendoz X Slim, Jakbrol et Ocean Encounters.



Marie Demoustier, la régisseuse générale de l'Envol des Cités, explique : "On revient à l’Eden de Charleroi après quelques années d’absence et l’ambiance de la brasserie nous manquait. L’artiste guest de ce samedi 13 avril à Charleroi sera le dj Loyd. Ensuite, le 25 mai, nous serons à Mons dans un endroit que l’Envol des Cités visitera pour la première fois : le Manège. Et là, il y aura deux artistes vedettes : Loyd et Juicy."



Les deux soirées sont prévues à 20h00 et leur accès est gratuit.