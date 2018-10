Entreprises publiques, privées et sociales collaborent à un projet de cogénération à Charleroi

Neuf entreprises s’associent pour lancer un projet de cogénération en région carolo. L’idée est de produire de l’électricité à partir de la combustion de déchets de bois non réutilisables et d’utiliser ensuite une autre partie de cette combustion pour chauffer des serres où seront cultivés des fruits et des légumes.

La création de cette filière de recyclage doit permettre la mise à l’emploi de personnes précarisées. Parmi les partenaires, il y a l’intercommunale IGRETEC, des sociétés comme Carsid ou EDF Luminus mais aussi et surtout des acteurs de l’économie sociale comme ENTRA et Retrival. Cette dernière entreprise d’insertion basée à Ransart est à l’origine de cette initiative comme l’explique son directeur Thibault Jacquet : "On vise un projet d’économie circulaire qui, d’une part, va consommer des déchets pour lesquels il y a beaucoup de soucis en termes de filière et, d’autre part, faire de la production maraîchère pour valoriser un circuit court et de la production au niveau du bassin de Charleroi. On a d’une part une activité sur le tri des déchets de bois qui va créer de l’emploi et on a ensuite une deuxième grosse partie qui est la production sous serre qui, avec Entra, pourra également créer pas mal d’emplois. On va travailler avec des personnes fragilisées puisque Retrival est une société à finalité sociale et Entra donne du travail à la personne handicapée. Et donc c’est clair que les plus grosses créations d’emploi se feront pour les personnes précarisées."

Le projet n’en est qu’à ses débuts. Une étude de pré-faisabilité est programmée pour la fin de l’année et la mise en route est prévue pour 2020.