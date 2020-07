Entre Péronnes et Stambruges, des balades magiques et historiques

Les vacances à l’étranger sont limitées cette année, l’occasion de partir à la découverte de la Belgique. C’est dans cette optique qu’Adélie Brand, journaliste chez Notélé fera découvrir Péronnes, l’historique et Stambruges, la magique dans l’émission Bienvenue chez vous ce mercredi.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Péronnes, ville chargée d’histoire

Situé à 15 kilomètres au sud-est de Tournai, Péronnes-lez-Antoing est à découvrir grâce à Adélie Brand, journaliste chez Notélé. "C’est un lieu qui propose de belles balades à vélo. On peut partir de Tournai, longer l’Escaut et arriver à Péronnes, qui est une belle base de loisir."

Arrivés sur place, les visiteurs apercevront le côté historique de Péronnes. "Le vieux canal est à découvrir. Il a été créé au 19e siècle pour contourner la France et ne pas avoir à payer de taxes. Il relie Antoing à Pommeroeul. Péronnes était autrefois une base de chantier naval. Il y avait énormément de péniches qui étaient confectionnées là. Elles partaient ensuite très loin puisque certaines allaient jusqu’au Congo."

Stambruges, entre biologie et magie

Une seconde étape attends les visiteurs, cette fois-ci du côté de Stambruges, un village appartenant à Beloeil. "On y retrouve le bois qui regorge de choses fascinantes et originales. Il y a d’abord la mer de sable. C’est une vaste étendue de sable où l’on peut découvrir des spécimens de plantes très rares qu’on ne voit nulle part ailleurs. C’est un endroit assez unique en Wallonie. C’est aussi un lieu de légende dans le bois. En effet, à quelques pas de cette mer de sable, on peut trouver la fontaine bouillante. C’est une petite étendue d’eau où l’on voit l’eau qui frémit. Il y a un tout un folklore qui est lié autour de cette fontaine bouillante. On raconte qu’il y a très longtemps, une princesse serait tombée dans cet étang avec son carrosse et que si l’étang frémit, c’est à cause de ce dernier. La légende dit qu’à minuit le jour de la Toussaint, on peut voir le carrosse ressortir de l’eau."

L’émission Bienvenue chez vous est à découvrir ce mercredi à 18h25 sur Notélé.