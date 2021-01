Enseignement : "Difficile d'inscrire son enfant dans une école qu'il n'a pas visitée"

Le fameux document à compléter - © C Legrand

A Saint-Ghislain, la direction du Collège Sainte-Marie a opté pour une démarche un peu similaire. "Nous permettons aux familles de prendre rendez-vous, et de venir voir l’école et le tout nouveau bâtiment, le mercredi après-midi et certains jours après que les élèves ont quitté l’établissement", explique la directrice Françoise Marcq. Marie Lolivier, au secrétariat des élèves, se charge de composer le planning. C’est elle aussi qui décroche lorsque les parents appellent. Parmi les questions qui les taraudent le plus, il y a, sans surprise, celle du "classement" et donc des chances d’intégrer l’établissement. "C’est sûr, cela tracasse des parents, qui veulent savoir combien de places il y a, si l’élève a ses chances…". Le Collège a déjà affiché "complet", par le passé. "Nous n’avons malheureusement aucune prise là-dessus !", insiste la directrice, "c’est le Ciri qui établit ce classement, selon ses critères et ses calculs". L’époque du "premier arrivé, premier servi" est bel et bien terminée. Et ça aussi il faut le répéter à longueur de journée.