Enquête publique et inquiétude de riverains autour d'un projet de logements à Gerpinnes

Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre dans le village des Flaches à Gerpinnes : un promoteur veut y construire 48 nouveaux logements. Et cela inquiète certains riverains. Comme cette habitante de la rue de Saules tracassée par ces huit blocs de six appartements qui vont être construits dans le fond de son jardin avec vue sur celui-ci.



Un premier projet avait été recalé en 2016 suite aux réactions de nombreux habitants. Mais, pour le bourgmestre Philippe Busine (cdH), cette nouvelle version tient compte des différentes remarques des riverains : "Notamment par exemple, les terrasses principales des appartements donnent sur la rue donc sur le centre du lotissement et non sur l’extérieur."



Le bourgmestre de Gerpinnes rappelle que de nombreux habitants des environs se sont installés à Gerpinnes dans les années 1960-1970. Des habitants qui aujourd’hui ont un certain âge et qui recherchent bien souvent des appartements faciles à entretenir et peu énergivores. Ces logements devraient donc rapidement trouver acquéreur dans une zone où la pression immobilière est, en plus, très forte comme le souligne Philippe Busine : "Ham-sur-Heure/Nalinnes et Gerpinnes sont deux communes où la pression est peut-être la plus forte. Il y a de grands axes de circulation avec une vingtaine de kilomètres de voiries régionales plus la Nationale 5 avec des centres commerciaux et ce sont évidemment des atouts pour les promoteurs."



L’enquête publique est actuellement en cours. Le dossier est consultable à l’administration communale. Les éventuelles remarques peuvent être formulées jusqu’à ce jeudi 14 mars 2019.