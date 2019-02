Enghien: les élèves de Saint-Vincent de Paul votent pour la suppression de la sonnerie et la remplacent par des chansons

Vous avez sans doute encore en tête le bruit strident de la sonnerie de votre école annonçant le début des cours ou la récréation. A l'école fondamentale Saint-Vincent de Paul à Enghien, des élèves de 3ème primaire ont décidé de changer cette sonnerie par de la musique. Décision prise à l'unanimité après un bel exercice de démocratie participative. L'idée a germé dans la classe de Valérie Marcoux, "dans le cadre des élections communales en octobre dernier, nous avons voulu expliquer aux élèves ce qu'était la démocratie. Les élèves ont donc présenté de nombreux projets qu'ils ont défendus. Il y avait l'embellissement de la cour de récréation avec un coin nature, le fait de manger plus de fruits et légumes, de travailler sur des ordinateurs, de regarder des films sur un écran géant." Les affiches ont fleuri sur les fenêtres de l'école, dans les couloirs et c'est l'idée d'Ambre qui a recueilli le plus de suffrages. "Parce que j'avais trop mal aux oreilles avec la sonnerie" nous explique-t-elle entourée de ses camarades qui ont tous participé et qui ont mobilisé le reste de l'école. L'argument du bruit revient évidemment dans toutes les bouches et même les institutrices sont ravies, surtout celles dont la classe se trouvait à côté du fameux "gong".