Le stationnement gratuit à la gare d'Enghien, ce sera fini à partir de ce lundi 8 avril. Les navetteurs vont devoir payer pour stationner sur ces parkings SNCB. Au total, près de 450 places seront réparties sur deux parkings, devant et derrière la gare. Attention, les tarifs varient en fonction du choix du parking. Le parking le plus proche de la gare coûte quelques euros en plus par mois.